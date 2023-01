Dolore per l’improvvisa scomparsa di Stefano Landolfi: il cordoglio dei Biancoverdi insuper….abili

Dolore e lacrime per la prematura scomparsa di Stefano Landolfi, tifoso biancoverde della “Vecchia Guardia”, stroncato a 56anni da un malore improvviso.

Al dolore della famiglia, si stringe anche l’associazione dei Biancoverdi inseper….abili:

“L’associazione APS Biancoverdi inseper….abili, si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Landolfi per la dipartita prematura del caro Stefano. Lo ricordiamo per il suo contributo alla realizzazione della nostra sede e per il suo impegno per gli insuperabili”.