Maltempo, caduta alberi in via Orto dei Preti e in via Appia. Foto

Maltempo, caduta alberi in via Orto dei Preti e in via Appia. A causa della caduta di un albero sulla carreggiata via Orto dei Preto, la strada che costeggia Palazzo Caracciolo è chiusa al traffico. Una ditta incaricata dal Comune sta procedendo alla rimozione dell’arbusto. Sono posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Municipale locale e il vicesindaco Mimmo Landi.

Caduta di un albero anche in via Appia, nel parcheggio del centro commerciale Appia. Qui i. Albero si è abbattuto su un’auto in sosta.