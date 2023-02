Forte vento: il sindaco Spagnuolo chiude parchi, villa comunale e cimitero

Il sindaco Paolo Spagnuolo, considerando il vento che, in particolar modo, da questa mattina sta interessando il territorio comunale, ha provveduto a firmare l’ordinanza di immediata chiusura del cimitero del cimitero comunale, villa comunale, Parco delle Acacie e del Parco Pubblico di San Gregorio fino alle 9 di domani lunedì 6 febbraio.

La polizia municipale, insieme agli Amministratori, è già intervenuta a c.da Alvanite, dove un albero si è spaccato a metà riversandosi pericolosamente sia sul marciapiedi che sulla sede stradale. A tal proposito, in via preventiva, già nel mese di novembre l’Amministrazione ha affidato ad un agronomo il compito di effettuare una ricognizione circa lo stato di salute di buona parte del patrimonio arboreo di Atripalsa.

Altro intervento, insieme ai Vigili del Fuoco, è stato effettuato a via Manfredi, dove alcune lamiere si sono staccate dalla copertura della scuola “Mazzetti”. Informiamo i cittadini, inoltre, che i volontari del Gruppo comunale di protezione civile sono in giro per verificare la situazione di transenne, carrellati e alberi.

Si coglie l’occasione, infine, per invitare i cittadini alla massima prudenza e ad uscire soltanto se strettamente necessario.

Nota stampa della pagina Facebook del Comune