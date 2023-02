Tenta la fuga con l’auto rubata, 34enne di Atripalda arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno tratto in arresto un 34enne del posto ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, porto abusivo di oggetti atti ad offendere nonché reiterazione nella guida senza patente.

È accaduto sabato pomeriggio ad Atripalda. Durante un normale servizio di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un giovane del posto, al quale era già stata ritirata la patente, alla guida di una Ford Fusion.

Intimatogli l’“Alt”, questi, per tutta risposta, si è dato a una spericolata fuga, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utenti della strada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena della “Gazzella”.

Bloccato il fuggitivo dopo un breve inseguimento, all’esito di perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato un coltello, occultato sotto a un tappetino dell’auto, quest’ultima risultata rubata giovedì scorso a Roma.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire nella mattina odierna dinnanzi al Giudice per il rito direttissimo.

L’auto, attualmente sottoposta a sequestro, a breve sarà restituita al legittimo proprietario.