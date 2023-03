Autocarro in fiamme sul raccordo autostradale Avellino-Salerno nel territorio di Atripalda

I Vigili del Fuoco di Avellino nella tarda serata di ieri 2 marzo, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, nel territorio del comune di Atripalda sulla corsia in direzione Avellino, per un incendio che ha interessato un autocarro in transito che trasportava fiori e piante. Due le squadre giunte sul posto, le quali hanno spento le fiamme partite dal vano motore evitando che si propagassero all’intero veicolo. Chiusa al traffico il tratto di strada durante le operazioni di soccorso, e per il conducente e l’accompagnatore, provenienti da Ercolano e diretti a Molfetta in Puglia, oltre un comprensibile spavento nessuna conseguenza.