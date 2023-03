Due bambini aggrediti da un pitbull in via Tiratore

Due fratellini aggrediti da un pitbull ad Atripalda. L’episodio si è verificato in via Tiratore, teatro prima dell’estate scorsa di un episodio molto più sanguinoso.

L’animale era in giro insieme al suo padrone, ma senza guinzaglio, quando è avvenuto il fatto. Il cane si è avventato contro il piccolo di 5 anni, afferrandolo per il giubbotto. E’ subito intervenuta la sorellina del bambino che ha tentato di aiutarlo. Il cane ha fatto cadere entrambi a terra. Immediato l’intervento del papà dei piccoli e del proprietario del pitbull che ha evitato conseguenze peggiori. Per i bambini, oltre allo spavento, solo lievi ferite. Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della locale stazione dove è stata presentata denuncia.

Proprio lungo la pista ciclopedonale che costeggia il fiume Sabato l’estate scorsa un poliziotto di Aiello del Sabato rischiò di morire sotto i morsi di due feroci pitbull mentre stava facendo footing. Dapprima ad aggredirlo fu un pitbull che era senza guinzaglio che lo morse, poi anche l’altro cane si avventò sul runner. Le ferite riportate furono diverse sia agli arti inferiori che superiori e medicate con venti punti di sutura dai medici ospedalieri.