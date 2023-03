Rissa aggravata ad Alvanite: assolti

Il Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Avellino dott. Gulio Argenio ha assolto dall’accusa di rissa aggravata, cinque persone tutte residenti ad Alvanite, di cui tre difese dai legali di fiducia Sabino Rotondi e Gerardo De Vinco. I fatti risalgono al settembre 2015, quando secondo l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica di Avellino, due famiglie del posto all’interno di un condominio vennero violentemente alle mani. Quel giorno I carabinieri di Atripalda, intervenuti per sedare la lite, sequestrano un bastone ed un cacciavite. Un uomo ed una donna furono trasportati in ospedale per aver riportato traumi contusivi, escoriazioni e ferite sanguinanti causate da armi da taglio. Nel giugno del 2017 il Gip del Tribunale di Avellino dott. Vincenzo Landolfi rinviò a giudizio due uomini e tre donne con l’accusa di rissa e lesioni. Durante l’istruttoria dibattimentale sono stati escussi numerosi testimoni, tra cui una donna, residente nel palazzo, la quale dichiarò al giudice di temere che suo figlio piccolo, giocando nel cortile o nelle scale, potesse farsi male mentre i componenti di quelle famiglie si azzuffavano, perché le liti tra di loro erano continue, quasi quotidiane. Nella udienza del 10 marzo, Il Giudice dott. Argenio ha accolto la richiesta di assoluzione dei legali della difesa sul capo di imputazione riguardante la rissa ed ha ritenuto responsabili di lesioni solo due imputate, condannandole alla pena sospesa di mesi 6 di reclusione.