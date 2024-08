Tragedia di Capaccio Paestum, il dolore immenso delle famiglie Spagnuolo e Arena. Oggi camera ardente, domani pomeriggio le esequie

Lutto Cosimo Spagnuolo deceduto insieme alla moglie Rossana Arena. Ne danno il triste annunzio il padre Antonio, la madre Anna Russo, il figlio Francesco, il fratello Francesco, la sorella Lucia ed i parenti tutti. Atripalda, 25 agosto 2024 Le esequie avranno luogo domani 26 agosto, ore 16.00, muovendo da via Nazionale Torrette di Mercogliano (presso Onoranze Funebri Irpinia) e proseguiranno per la Chiesa di Sant’Ippolisto Martire, dove alle ore 16.30, sarà celebrato il rito funebre. La Famiglia ringrazia quanti prenderanno parte.

Dolore immenso per la famiglia di Rossana Arena in Spagnuolo. A darne il triste annuncio sono il padre Carlo, la madre Pietra Paola Di Franco, il fratello Alessandro e i parenti tutti. Le esequie si terranno domani, 26 agosto 2024, alle ore 16:00. Il corteo funebre partirà da via Nazionale Torrette di Mercogliano, presso Onoranze Funebri Irpinia, per poi proseguire verso il luogo della cerimonia.

La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di grande dolore.