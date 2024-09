False dichiarazioni al Giudice: assolta 45enne atripaldese

A.S. 45 enne atripaldese è stata assolta dall’accusa di aver reso false dichiarazioni in un processo civile relativo all’affidamento del suo figlio minore. L a donna, nel luglio 2018, in una udienza dinanzi al Presidente della sezione Civile del Tribunale di Avellino dott. Pellecchia , aveva dichiarato un reddito personale relativo all’anno 2017 di € 11.000. Da accertamenti effettuati dalla agenzia delle entrate di Avellino, invece, risultava per lo stesso anno di riferimento un reddito di € 13000. Rinviata a giudizio dal GIP del tribunale di Avellino, la donna difesa nel processo dagli avv.ti Sabino Rotondi e G. De Vinco, è stata mandata assolta per non aver commesso il fatto, dal Giudice Monocratico del Tribunale Penale di Avellino dott. Gennaro Lezzi. In dibattimento, la difesa dell’atripaldese è riuscita a dimostrare che alla data del 3 luglio 2018, giorno in cui l’imputata rese la dichiarazione al Presidente Pellecchia, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per le persone fisiche. Difatti a norma dell’art 1 comma 932 della legge n.205 del 2017, tale termine nell’anno 2018, scadeva il 31 ottobre, per cui la dichiarazione resa dalla signora andava riferita all’anno 2016 e non al 2017.