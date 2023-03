Incidente tra autobus e tre autovetture sulla Variante ad Atripalda

I Vigili del Fuoco di Avellino ieri sono intervenuti sulla SS 7 Bis, denominata Variante, nel comune di Atripalda in prossimità dello svincolo con l’Ofantina, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autobus e tre autovetture. Nell’impatto è rimasto ferito solo un ragazzo di circa 20 anni, il quale è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino pere essere sottoposto a cure mediche. L’autobus non aveva passeggeri a bordo, e per tutti gli altri occupanti dei veicoli coinvolti nessuna conseguenza di rilievo.