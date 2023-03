Danneggia a calci la vetrata di un negozio in via Manfredi: 25enne identificato e denunciato dai Carabinieri. Foto

È stato individuato e denunciato dai Carabinieri della Compagnia di Avellino il presunto autore del danneggiamento di un negozio di abbigliamento di Atripalda.

Si tratta di un 25enne, di origini straniere e senza fissa dimora, che stanotte ha rotto a calci la vetrina dell’esercizio commerciale ubicato in via Manfredi.

A seguito di segnalazione al “112”, la pattuglia (già impegnata in quell’area in un servizio perlustrativo disposto dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzato principalmente alla prevenzione ed alla repressione di reati predatori) ha immediatamente individuato e bloccato il giovane che, alla luce delle evidenze emerse, è stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria.

Ricordiamo l’importanza di segnalare tempestivamente eventuali comportamenti anomali e di collaborare con le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità.