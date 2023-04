Aggressione a dei minori in via Manfredi: l’amministrazione ringrazia l’Assistente Capo della Polizia di Stato Carmine D’Onofrio

“L’amministrazione comunale ringrazia e si complimenta con l’Assistente Capo della Polizia di Stato Carmine D’Onofrio per il suo intervento, grazie al quale ha protetto dei minorenni dal tentativo di aggressione di un individuo successivamente arrestato. Si è trattata di un’azione condotta con grande professionalità e coraggio, peraltro quando l’agente D’Onofrio era fuori servizio. Con amarezza, però, apprendiamo della recente scarcerazione dovuta ad evidenti contraddizioni che mostrano lacune del nostro sistema giudiziario. L’amministrazione comunale, attraverso il Sindaco, sta assumendo costantemente informazioni del comandante della locale stazione dei Carabinieri, il quale si è prontamente attivato anche presso le autorità competenti in materia di immigrazione, al fine di assicurare la giusta serenità alla collettività”. Cosi scrive Palazzo di città.

L’extracomunitario di 25 anni ha terrorizzato per giorni via Manfredi ad Atripalda dove dopo aver mandato in frantumi con calci la vetrata del negozio di abbigliamento “Empire” ha aggredito lungo la stessa strada dei ragazzini minorenni che giocavano a pallone nel campetto di calcio del Valleverde.