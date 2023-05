Aveva 16 anni, Maria Antonietta, morta folgorata nella vasca da bagno mentre si trovava al cellulare. L’autopsia aiuterà a capire le cause, ma le ustioni che sarebbero state trovate su una mano sembrano non lasciare dubbi che la morte sia avvenuta per folgorazione. La dinamica, però, è ancora da chiarire. L’incidente a Montefalcione.