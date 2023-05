Atti persecutori e incendio, 44enne di Atripalda agli arresti domiciliari

Personale della Polizia di Stato esegue ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa a carico di un 44enne per i reati di atti persecutori e incendio.

Agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari un 44enne di Atripalda (AV) in esecuzione di ordinanza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino su richiesta della locale Procura della Repubblica.

A carico del soggetto, allo stato delle indagini, sono stati acquisiti gravi indizi del reato di atti persecutori nei confronti di familiari, con reiterate condotte vessatorie, estrinsecatesi in aggressioni fisiche e minacce, che avevano cagionato in essi un perdurante grave stato di ansia e di paura e un fondato timore per sé e i propri familiari, tanto da indurli a non uscire di casa per paura di incontrarlo, nonché del reato di incendio, per aver dato fuoco alla copertura di auto di proprietà di una delle parti offese.

La misura eseguita è a carattere cautelare, disposta in sede di indagini preliminari; avversa in essa sono stati ammessi mezzi d’impugnazione e il destinatario è persona sottoposta alle indagini e quindi persona innocente fino a sentenza definitiva.