Investito sulla Variante ad Atripalda: 49enne di Capriglia perde la vita

Un uomo di 49 anni di Capriglia è morto ieri sera dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la Variante 7bis in territorio di Atripalda. Ad assistere alla scena c’era la sua famiglia: erano appena usciti da una pizzeria.

L’incidente mortale si è verificato nella tarda serata di ieri. Il 49enne aveva appena trascorso la serata in pizzeria insieme alla sua famiglia e ad alcuni amici. All’uscita dal locale si è consumata la tragedia. L’uomo, infatti, mentre stava attraversando la strada per raggiungere l’autovettura è stato investito da un auto che transitava in direzione Atripalda. Fatale l’impatto, il corpo è stato sbalzato per alcune decine di metri. Familiari sotto shock.