Bus finisce fuori strada in una scarpata dell’A16: un morto e 14 feriti. Foto

È di un morto e 14 feriti il bilancio di un grave incidente stradale nel quale sono rimasti coinvolti un bus con a bordo 38 passeggeri, e 5 auto. La tragedia è avvenuta alle 4 di stamattina sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, in direzione Napoli, all’altezza del comune di Vallesaccarda al km 101.

Dalle prime ricostruzioni sembra che, dopo l’incidente tra le macchine – nel quale è morto un automobilista – il pullman che sopraggiungeva abbia urtato uno dei veicoli fermi in carreggiata per poi terminare la sua corsa ribaltandosi in corrispondenza della scarpata di destra. Il pullman – un Flixbus – era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina. Altre tre vetture, che seguivano il pullman, sono finite contro le auto ferme al centro della carreggiata.