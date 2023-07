Grave incidente stradale sul raccordo Avellino-Salerno: centauro in coma

Grave incidente stradale sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in territorio di Atripalda.

Un 36enne di Avellino che viaggiava in direzione del capoluogo irpino, in sella alla sua moto è rimasto gravemente ferito. Il centauro è ricoverato in coma all’ospedale Moscati di Avellino. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravi a causa del trauma cranico, riportato in seguito al sinistro. Il 36enne è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alla testa, attualmente intubato, si trova nel reparto di rianimazione in coma indotto.