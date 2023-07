Nuovo clan Partenio: inflitte condanne in primo grado per tre secoli di carcere. Questo il verdetto per i 21 imputati ritenuti affiliati al nuovo Clan Partenio. Dopo 5 ore di camera di Consiglio il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale (presidente Scarlato, a latere Argenio e Corona) ha emesso le condanne.

Quasi trecento anni di carcere e nessuna assoluzione per i 21 imputati nel processo di primo grado al cosiddetto Nuovo clan Partenio, sodalizio operante ad Avellino e hinterland sgominato il 14 ottobre del 2019 nell’operazione denominata “Partenio 2.0”.

La sentenza, emessa dopo cinque ore di Camera di consiglio dal collegio presieduto da Giampiero Scarlato, giudici a latere Giulio Argenio e Lorenzo Corona, ha riformato al ribasso le pene richieste dai pubblici ministeri, Simona Rossi e John Woodcock della Dda di Napoli, che avevano chiesto complessivamente 400 anni di carcere per gli imputati.

Il processo, partito il 6 ottobre del 2020 nell’aula bunker del carcere napoletano di Poggioreale, dopo 68 udienze era stato trasferito ad Avellino nell’aula della Corte d’Assise del tribunale irpino.