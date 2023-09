In fiamme un’autovettura nella notte ad Atripalda

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 04’30 della notte appena trascorsa, sono intervenuti ad Atripalda in via Caduti Delle Forze Dell’Ordine per un incendio che ha riguardato un’autovettura in sosta e danneggiata una nei pressi. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente e messo in sicurezza l’intera area, non si sono registrati ulteriori danni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi di propria competenza.