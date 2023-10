Variazione al bilancio, la precisazione del vicesindaco Landi: “gli unici importi stanziati per la società in house riguardano le annualità 2024 e 2025 per 50mila euro”

L’amministrazione comunale, tramite l’assessore al bilancio Domenico Landi, contesta il titolo dell’articolo pubblicato dalla vostra testata che recita: “Via libera alla variazione di bilancio da 780mila euro per coprire i maggiori costi della municipalizzata”. Detto titolo che avete scelto per l’articolo pubblicato in data 20/10/2023 e relativo alla seduta di Consiglio Comunale che ha deliberato la variazione al bilancio di previsione 2023/2025 è fuorviante e non corrispondente al vero.

Difatti, sia dalla relazione dello stesso Vicesindaco che dal deliberato di Consiglio emerge che l’utilizzo delle risorse per 780mila euro derivanti da accantonamenti e avanzi vincolati hanno obbligo di destinazione per vincoli normaticvi.

Gli stessi interventi dell’opposizione, che pur a tratti hanno cercato di strumentalizzare sulla variazione di bilancio, hanno avuto la decenza di non spingersi così tanto, come ha, invece, titolato la vostra testata on line. A testimonianza di ciò, durante il dibattito il focus si è catalizzato sulla tempestività nell’applicazione dell’avanzo vincolato, sugli stanziamenti per la manutenzione del verde pubblico e sul piano di tagli e potatura dei platani di via Appia.

Gli unici importi stanziati per la società in house per una questione di tecnicismi contabili hanno riguardato le annualità 2024 e 2025 per una cifra di circa 50.000 euro.

Non si comprende, pertanto, la decisione del redattore dell’articolo rispetto a tale grave atto di pura disinformazione, che innesca confusione nell’opinione pubblica, rispetto ad un’azienda comunale che sta dando, invece, palesi ed apprezzabili risultati per la comunità. Chiediamo rispetto e tutela per le donne e gli uomini dell’ACM che quotidianamente sono impegnati per la collettività.