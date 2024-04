Le multe effettuate dai vigilini finiscono nel mirino dell’opposizione di “Atripalda Futura”

Le multe effettuate dai vigilini finiscono nel mirino dell’opposizione. I consiglieri comunali del gruppo “Atripalda Futura” guidato dall’ex sindaco Giuseppe Spagnuolo unitamente agli ex assessori Mirko Musto e Nancy Palladino scrivono al Prefetto.

Nell’interrogazione indirizzata anche al sindaco e al comandante della Polizia Municipale chiedono di conoscere «in forza di quale norma gli ausiliari del traffico, dipendenti della municipalizzata Acm srl, possono svolgere funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni in materia di sosta su tutto il territorio comunale e al di fuori dalle aree a pagamento» e i provvedimenti da adottare «per definire con chiarezza funzioni, compiti, limiti ed ambiti di azione degli ausiliari del traffico al fine di far terminare questo andazzo equivoco a danno dei cittadini, delle attività commerciali e del Comune».