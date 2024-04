Oggi e domani X edizione del Premio Internazionale San Valentino – Città di Atripalda

Un compleanno importante quello della X edizione del Premio Internazionale San Valentino – Città di Atripalda che avrà luogo il 27 aprile alle 16,30 presso Bel Sito Le Due Torri Hotel Manocalzati (AV), per poi concludersi il 28 mattina, l’appuntamento è alle ore 9,30 presso la Piazzetta degli Artisti ad Atripalda, con la premiazione dei dieci studenti delle scuole medie e superiori; scopriremo insieme chi avrà vinto e poi inaugureremo la decima stele in ceramica, con le quattro poesie vincitrici per le sezioni Lingua, Vernacolo e Studenti.

Quest’anno la kermesse si preannuncia ricca di importanti novità, una manifestazione cresciuta notevolmente negli anni, che richiama poeti, artisti e personalità di spicco, non solo nazionali ma anche internazionali, dando lustro alla nostra città ed accendendo i riflettori sulle sue bellezze storico-culturali nonché sulle ancestrali tradizioni della Valle del Sabato.

Oltre al patrocinio della Regione e della Provincia di Avellino, sono stati molti i comuni e le associazioni che hanno affiancato ACIPeA nel suo percorso di divulgazione culturale, tra cui naturalmente il Comune di Atripalda rappresentato dal sindaco, Avv. Paolo Spagnuolo.

La serata presentata dalla fondatrice e presidente dell’associazione ACIPeA, Lucia Gaeta, vedrà al suo fianco nel corso della serata non solo agli autori premiati, ma anche le varie cariche istituzionali presenti.

La Madrina dell’evento, la dott.ssa Daniela Cecchini, giornalista, scrittrice e poetessa, ci raggiungerà da Roma. Mentre due nomi illustri irpini saranno i destinatari del Premio alla Carriera Abellinum di quest’anno: l’On. Alberta De Simone e il dott. Carlo Iannace, entrambi con il loro esempio e la loro missione, sia sul campo lavorativo che su quello umano, hanno lasciato segni forti e tangibili del loro operato e contributo alla società.

Cinque, invece, saranno i Premi Città di Atripalda 2024 assegnati, con destinazioni Sicilia, Lazio, e Marche, mentre due resteranno nella nostra Campania. A questi, si va ad aggiungere anche un Premio alla Cultura assegnato al dott. Giovanni De Girolamo, nonché Presidente della Giuria del Premio. Per la sezione WW-World Wide, avremo uno dei vincitori del podio, il poeta Marco Perna Artiste da Laxou – Francia. Mentre un altro premio da podio resterà ad Atripalda, grazie al poeta Claudio Vecchione che si è distinto nella sezione AM – Amore Malato dedicata alla poetessa Angela Ferrara, vittima di femminicidio.

Il maestro Antonio Criscuoli, tenore di spicco e pianista di fama nazionale, invece, con le sue doti artistiche, donerà al pubblico presente grandi emozioni.

L’evento aperto al pubblico sarà trasmesso in diretta Facebook.

STAFF Premio San Valentino – Acipea.it