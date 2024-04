Oggi in piazza Umberto la II° edizione della Domenica Sportiva

Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso, l’Amministrazione Comunale ripropone la Domenica Sportiva (II° edizione), l’appuntamento che coinvolge tantissime realtà sportive della nostra provincia.

Dalle ore 10:00 e fino alle ore 13:00, via Roma e Piazza Umberto I° si trasformeranno in un palazzetto dello Sport a cielo aperto grazie ai protagonisti che con entusiasmo hanno accettato l’invito della nostra città.

🩺Quest’anno, poi, verrà dedicato anche un prezioso spazio alla prevenzione. Il dott. Gerardo Piscopo, in collaborazione con la Misericordia di Atripalda, effettuerà delle visite gratuite con elettrocardiogramma.

L’assessore allo Sport, Antonio Guancia, ideatore dell’iniziativa afferma: “L’anno scorso la Domenica Sportiva rappresentò una scommessa, quasi un azzardo, che a posteriore possiamo definire vincente. Per questa nuova edizione abbiamo coinvolto ancora più realtà sportive e previsto uno spazio per la salute. Sport e Salute, infatti, è una coppia che non va mai divisa”.

Alcune info utili:

🚲La Bike school di Taurano organizzerà un percorso, una gincana per bambini. Invitiamo i piccoli che non parteciperanno agli eventi organizzati a scendere in bici e provare questa esperienza.

Tutte le attività inizieranno alle ore 10:00, sarà una giornata di promozione dello sport, chiunque vorrà potrà provare la disciplina che preferirà.

Qualche orario di alcuni eventi più specifici ⬇️

Pallavolo: Tappa federale s3 Irpinia/Sannio

Mini basket torneo:

10:00-11:00 categoria pulcini e scoiattoli

11:00-12:30 aquilotti ed esordienti.

Per quanto riguarda il calcio, dalle 10:00 alle 10:30 sarà possibile assistere all’allenamento della squadra Asd- Un calcio alle barriere, mentre dalle 10:30 alle 12:30 si svolgerà il torneo di mini calcio.

Sarà presente anche una rappresentanza della Scandone, squadra di basket del capoluogo.