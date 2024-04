L’azione cattolica di Atripalda abbraccia a Roma il Papa

L’azione cattolica di Atripalda abbraccia a Roma Papa Francesco.

In 60mila giunti da tutta Italia e appartenenti all’organismo ecclesiale il 25 aprile hanno accolto Francesco in Piazza San Pietro per l’incontro intitolato “A braccia aperte”.

Un’occasione alla quale ha preso parte anche la delegazione della cittadina del Sabato guidata dal giovane parroco della chiesa di Sant’Ippolisto Martire don Luca Monti. Oltre cinquanta tra giovani e famiglie sono giunti a Roma per incontrare il Papa, per ascoltare la sua parola e fare festa insieme a lui. Tutti uniti dalla voglia di costruire un futuro di pace e di speranza, valorizzando le diversità e per far crescere la cultura dell’abbraccio.

Per l’occasione è stato preparato anche uno striscione con la scritta “Atripalda incontra Papa Francesco” esposto in piazza San Pietro e ripreso insieme al gruppo di fedeli più volte dalla telecamere del Tg1 che ha trasmesso in diretta l’evento sulla Rai.

«E’ un incontro nazionale dell’Azione cattolica che si tiene ogni tre anni che dà il via ai lavori dell’assemblea nazionale per il rinnovo della presidenza – racconta Giovanna Accomando, presidente della sezione cittadina –. Il messaggio e le parole del Papa dette rappresentano la traccia di lavoro da cui parte l’assemblea nazionale. L’evento era slittato per la pandemia. Da Atripalda abbiamo organizzato un pullman e una macchina. Con noi ci sono i bambini dell’Acr, i giovani, gli adulti e una rappresentanza dell’Acr parrocchiale. Abbiamo realizzato anche uno striscione».

Con la comitiva di fedeli guidata da don Luca si è intrattenuto a piazza San Pietro anche il presidente nazionale dell’Acr Giuseppe Notarstefano.

A presentare l’incontro Antonella Ventre e Massimiliano Ossini. Hanno partecipato alla giornata di festa i cantanti Stefano Picchi e Giovanni Caccamo, la Banda Rulli Frulli e l’attore Neri Marcorè.