Dolore e commozione ad Atripalda per la prematura scomparsa dello chef Giuseppe Nazzaro

Addio a Giuseppe Nazzaro, per tutti Peppone, simbolo della ristorazione nella cittadina del Sabato e in provincia. Una ischemia cerebrale, che lo aveva colpito giorni fa sul posto di lavoro, ieri pomeriggio lo ha sottratto per sempre all’affetto dei suoi cari.

Scompare così a 52 anni il proprietario di uno storico pub “Jack Old Pub” di via Appia che gestiva con la moglie Manuela. La comunità, che nei giorni scorsi aveva organizzato delle veglie di preghiera con il parroco don Ranieri nella chiesa del Carmine di via Roma, lo piange. Ha lottato per giorni nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Moscati di Avellino. Ma troppo gravi alla fine sono risultate le conseguenze dell’ischemia che lo aveva colpito una settimana fa.