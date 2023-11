Addio a Peppone, domani mattina le esequie nella Chiesa del Carmine

Si terranno domani mattina sabato, alle ore 10, nella Chiesa del Carmine di Atripalda i funerali di Giuseppe Nazzaro, affettuosamente conosciuto da tutti come Peppone, titolare del pub storico, il Jack Old, simbolo della cucina inglese in terra campana.

Una triste notizie che ha colpito al cuore l’intera comunità irpina.

Il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo lo ricorda commosso: “Ogni incontro con te, Giuseppe, era un’iniezione di ottimismo, di vitalità, di spensieratezza. La genuinità dei tuoi piatti era la genuinità della tua persona. Spontaneo, sincero, allegro, amico di tutti. Ti raggiungevo, insieme a tanti altri amici/clienti, non solo per la bontà delle prelibatezze che preparavi, ma anche per fare con te una macchietta. Aspettavo che si facesse un po’ tardi, che si svuotasse il locale, per vederti uscire dalla cucina e sentirti “sbraitare”, come solo tu sapevi fare. Sei stato il protagonista, la star, il simbolo del tuo, anzi dei tuoi locali (dal centro storico a via Appia passando per piazza cassese). Il destino ha mostrato un paradosso: tu, simbolo di vita , sei andato via così presto. Mancherà un punto di riferimento, mancherà no bravo vaglione”.