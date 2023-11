Auto sbanda e finisce contro una colonnina del gas: a bordo tre atripaldesi

I Vigili del Fuoco di Avellino durante la notte appena trascorsa sono stati impegnati in un intervento per incidente stradale ed uno per un incendio che ha visto coinvolta un’autovettura. Il primo intervento si è verificato alle ore 00’30 nel comune di Manocalzati alla frazione San Barbato in via Generale Del Mauro, dove un’autovettura è sbandata ed ha terminato la sua corsa contro un contatore del gas posizionato a bordo strada. Per fortuna le tre persone a bordo originarie di Atripalda non hanno subito grosse conseguenze. La squadra intervenuta ha messo in sicurezza l’area e fatto intervenire la ditta di manutenzione della rete cittadina del gas. A seguire la stessa squadra è intervenuta nel comune di Montoro per un incendio che ha riguardato un’autovettura in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente evitando che si propagassero alla vicina abitazione, lievi danni si sono registrati alla facciata dell’edificio. Sul posto i Carabinieri di Solofra che hanno effettuato i rilievi di propria competenza.