In carcere 24enne atripaldese denunciato dai Carabinieri per evasione

I Carabinieri della Stazione di Atripalda hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal Tribunale di Avellino nei confronti di un 24enne di Atripalda, con la quale è stata disposta la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia in carcere.

Tale provvedimento è scaturito a seguito di denuncia per evasione: sabato scorso, il giovane, allontanatosi arbitrariamente dall’abitazione statuita per gli arresti domiciliari, veniva sorpreso dai Carabinieri ad Avellino, in piazza Duomo, in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’abuso di alcool.

La puntuale refertazione all’Autorità Giudiziaria ha fatto scattare l’aggravamento della misura cautelare.

Successivamente alla notifica del decreto, l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.