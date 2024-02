Rubata in piazza Cassese l’auto del vicesindaco Domenico Landi

«Per una volta che l’ho parcheggiata sotto casa e non in garage ed è capitato questo». Mastica amaro il vicesindaco Domenico Landi che alle prime luci di domenica mattina ha visto rubarsi l’auto, la nuova Tiguan della Volkswagen di colore bianco, parcheggiata sotto casa in piazza Leopoldo Cassese, lo slargo che si affaccia sulla centralissima via Roma.

A “prelevarla” quasi certamente una banda di ladri giunti dalla Puglia, visto che l’auto, rubata intorno alle ore 4.30 di ieri mattina, ha imboccato la Variante con direzione Avellino Est, e da qui ha viaggiato fino a Candela dove è uscita dal casello alle ore 5.46 di domenica mattina. I ladri sono entrati in azione nella notte del Festival di Sanremo quando in tanti hanno fatto tardi dinanzi la tivvù.

«Ho controllato sul telepass che sono usciti con l’auto a Candela alle ore 5.46 dopo aver imboccato il casello di Avellino Est Intorno alle 4.30 – racconta con amarezza il vicesindaco Landi – È la terza auto che ci viene rubata in famiglia». Landi che nella mattina di ieri si è recato presso la locale stazione dei carabinieri per sporgere denuncia, racconta quasi con rassegnazione l’episodio «Ogni sera parcheggio l’auto nel garage di fronte casa. Ieri sera non sono sceso per la bomba d’acqua che c’è stata intorno alle 22.30. E così ho pensato di lasciare la Tiguan dove l’avevo parcheggiata, di fronte al portone d’ingresso di casa, sotto al palazzo al civico n.2. Ieri mattina poi l’amara sorpresa».