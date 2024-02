Imbrattata ancora una volta la fontana di piazza a Umberto

Nonostante gli sforzi per migliorare la nostra città, continuiamo a registrare comportamenti di inciviltà diffusa. In pieno centro si può osservare, purtroppo, che la fontana di piazza Umberto I – nonostante l’occhio delle telecamere – è stata presa d’assalto dai soliti maleducati.

Non ci arrendiamo: andremo avanti per rendere Atripalda sempre più piacevole per i tanti cittadini rispettosi delle regole e che amano la propria città.

Invitiamo a segnalare alle autorità competenti ogni episodio di vandalismo e maleducazione al fine di individuare i trasgressori e sanzionarli secondo norma.

Nota stampa dell’Amministrazione del sindaco Paolo Spagnuolo