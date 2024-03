Si apre voragine in via Cesinali: betoniera sprofonda

Nel pomeriggio di ieri 12 marzo, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in via Cesinali, dove a causa di uno sprofondamento stradale è rimasta coinvolta una betoniera. La sala operativa ha inviato sul posto una squadra supportata dall’autogru, che hanno recuperato il pesante automezzo rimettendolo in carreggiata. Sono stati interessati gli enti dell’Alto Calore e della Sidigas per la riparazione dei sottoservizi danneggiati.