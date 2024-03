Rubano uno scooter e attrezzi da alcuni garage di Atripalda: i carabinieri arrestano un 67enne e denunciano il complice. Foto

Questa notte i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno arrestato un 67enne di Montemiletto e denunciato in stato di libertà un giovane del posto, ritenuti responsabili in concorso dei reati di furto e tentato furto continuato.

L’azione criminosa è stata interrotta grazie all’intervento di alcuni cittadini, i quali avrebbero sorpreso i due individui mentre tentavano di rubare uno scooter da un garage di Atripalda.

A seguito di una segnalazione giunta al “112”, la Centrale Operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha disposto l’invio di due pattuglie, in servizio di perlustrazione nell’ambito

della capillare attività di controllo del territorio.

Giunti sul posto, i Carabinieri, hanno arrestato l’uomo e sequestrato vari attrezzi da scasso, una torcia e dei guanti.

L’immediata attività ha consentito inoltre di rintracciare e bloccare il presunto complice, che si era dileguato poco prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, i due individui, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine,

avrebbero danneggiato e aperto diversi box, da cui hanno rubato lo scooter in questione e alcuni

utensili elettrici.

Tutta la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

L’arrestato è stato condotto in Caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa di comparire dinanzi al giudice nella mattinata odierna per essere giudicato con rito direttissimo.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico

Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.