Auto sbanda, si ribalta e prende fuoco: grave incidente su raccordo Av-Sa. Foto

I Vigili del Fuoco di Avellino alle ore 23’20 di ieri 15 marzo, sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, nel territorio del comune di Solofra al Km.17,900 in direzione Salerno, per un grave incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava, si ribaltava e prendeva fuoco. Alla guida una donna di 33 anni originaria di Serino, che nonostante fosse ferita è riuscita ad abbandonare il veicolo poco prima che prendesse fuoco. La stessa è stata trasportata dai sanitari del 118 intervenuti, presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. La squadra dei Vigili del Fuoco ha spento e messo in sicurezza l’auto.