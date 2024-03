Cadono calcinacci nella Galleria di Montepergola: stop al traffico lungo il Raccordo Av-Sa. Foto

I Vigili del Fuoco di Avellino alle 20’30 di ieri 16 marzo sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino – Salerno, sotto la Galleria Montepergola sul raccordo Avellino Salerno, per la caduta di calcinacci dalla volta, che hanno sfondato il parabrezza di un’auto in transito, per fortuna gli occupanti non hanno subito conseguenze tranne un grande spavento. Quindi dopo aver chiuso il traffico in entrambi i sensi di marcia, abbiamo rimosso le parti pericolanti, e a scopo precauzionale è stato interdetto il traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia.