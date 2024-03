“In strada sicuri” domani al Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda

Il Consorzio dei Servizi Sociali A5 di Atripalda promuove una iniziativa di sensibilizzazione e di informazione rivolta in particolare ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, in materia di educazione stradale.

Da tempo, ormai molti cittadini manifestano preoccupazione e apprensione per l’alta frequenza di pedoni sulle strade più trafficate come al variante bis e soprattutto in orari serali con gravi e concreti potenziali rischi per l’incolumità.

Per questa ragione, e, con lo scopo di mantenere alta l’attenzione da parte soprattutto dei cittadini stranieri che sono ospiti presso strutture situate sul territorio del comune di Manocalzati e adiacenti al strada Variante bis, è stata organizzata l’iniziativa che vedrà la partecipazione di sua eccellenza li Prefetto di Avelino, dott.ssa Paola Spesa e dei rappresentanti di Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri.

L’incontro, che si svolgerà martedì 19 marzo 2024 ale ore 10.30, ad Atripalda presso la sede del Consorzio A5 in via Beli, sarà introdotto dagli interventi del presidente del CdA Consorzio A5, avv. Vito Pelosi e del direttore generale del Consorzio A5, dott. Carmine De Blasio.

Saranno presenti oltre ai sindaci e agli amministratori anche due delegazioni di cittadini stranieri accolti presso le strutture gestite dalla cooperativa sociale Samira e dalla cooperativa sociale Esculapio.

Ai cittadini stranieri verranno infine distribuiti i gadget con segnalazioni luminose.