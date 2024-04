Tragedia in via Appia, ventottenne di Mugnano muore stroncato da un infarto dopo una cena

Tragedia ieri sera in via Appia ad Atripalda intorno alle 23.30. Un ventottenne è stato stroncato da un malore dopo una cena in un noto ristorante del luogo.

Il giovane aveva cenato insieme ad un amico quando all’improvviso si è accasciato al suolo privo di sensi.

Nonostante i soccorsi immediati, per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il 118 e tre pattuglie dei Carabinieri. Per il ventottenne di Mugnano del Cardinale non c’è stato nulla da fare. A stroncarlo un infarto fulminante.

La salma del giovane e’ stata trasferita presso l’ospedale Moscati di Avellino in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria.