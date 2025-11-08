Regionali Campania 2025, Luigi Tuccia in campo per la tutela del territorio

PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA BIODIVERSITÀ

Vogliamo mettere al centro la tutela ambientale come motore di sviluppo sostenibile.

Istituire un Piano Provinciale per la Tutela del Verde e della Biodiversità, coinvolgendo università, enti locali, e cittadini.

Mappare e proteggere gli habitat naturali e le specie a rischio.

Contrastare la cementificazione INUTILE con una revisione dei PUC (Piani Urbanistici Comunali).

Sostenere la riforestazione e la gestione partecipata dei boschi.

LA CRISI CLIMATICA NON È FUTURO. È PRESENTE.

Ogni anno frane, incendi, alluvioni espone il nostro territorio a dissesti e non esiste ancora una strategia seria di adattamento climatico.

Basta piani d’emergenza scritti solo quando crollano le strade. Basta interventi-tampone.

Proponiamo un Osservatorio Provinciale per il Rischio Ambientale, capace di prevenire, monitorare e agire. Vogliamo: più fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico, un piano capillare di prevenzione incendi e incentivi concreti alla transizione energetica: fotovoltaico sostenibile, comunità energetiche, agrivoltaico intelligente. Non è utopia. È sopravvivenza.

L’AMBIENTE NON SI DIFENDE SOLO CON LE LEGGI, MA CON LE COSCIENZE

Noi Verdi crediamo nella politica, ma anche nella cultura. Perché senza cittadini consapevoli, nessuna transizione è possibile.

Per questo chiediamo che in ogni comune irpino si firmi un Patto per l’Educazione Ambientale, con le scuole, le famiglie, le associazioni. E che si istituiscano i Forum Locali per l’Ambiente, dove cittadini e istituzioni possano confrontarsi, proporre, controllare.

Non vogliamo solo amministrare il presente. Vogliamo costruire un futuro. Insieme.

È tempo di invertire la rotta.