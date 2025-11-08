  
sabato 08 novembre 2025
Flash news:   Intervento di rigenerazione e messa in sicurezza nel centro storico di Atripalda Regionali Campania 2025, Luigi Tuccia in campo per la tutela del territorio Dogana dei Grani di Atripalda, al via i lavori di restauro Il cantante Francesco di Bella oggi ad Atripalda apre le porte a Naima 35mq Atripalda ricorda Pier Paolo Pasolini a cinquant’anni dalla scomparsa Atripalda sul palco di Sanremo Giovani con Yasmin Corrado Esordio vincente tra le mura amiche per la Guancia Volley Academy Italnolo festeggia 20 anni di attività ad Atripalda Festa delle Forze Armate, corteo con deposizione corona e al Monumento ai Caduti di Atripalda: scoperta una lapide con i versi di Gabriele De Masi. Foto Polemica sul mercatino, l’Amministrazione Spagnuolo risponde alle minoranze: “Nessuna irregolarità né contrasto con il Piano alienazioni”

Regionali Campania 2025, Luigi Tuccia in campo per la tutela del territorio

Pubblicato in data: 8/11/2025 alle ore:10:41 • Categoria: Politica, Verdi

PROTEZIONE DEL TERRITORIO E DELLA BIODIVERSITÀ
Vogliamo mettere al centro la tutela ambientale come motore di sviluppo sostenibile.

Istituire un Piano Provinciale per la Tutela del Verde e della Biodiversità, coinvolgendo università, enti locali, e cittadini.
Mappare e proteggere gli habitat naturali e le specie a rischio.
Contrastare la cementificazione INUTILE con una revisione dei PUC (Piani Urbanistici Comunali).
Sostenere la riforestazione e la gestione partecipata dei boschi.

LA CRISI CLIMATICA NON È FUTURO. È PRESENTE.
Ogni anno frane, incendi, alluvioni espone il nostro territorio a dissesti e non esiste ancora una strategia seria di adattamento climatico.
Basta piani d’emergenza scritti solo quando crollano le strade. Basta interventi-tampone.
Proponiamo un Osservatorio Provinciale per il Rischio Ambientale, capace di prevenire, monitorare e agire. Vogliamo: più fondi per la prevenzione del dissesto idrogeologico, un piano capillare di prevenzione incendi e incentivi concreti alla transizione energetica: fotovoltaico sostenibile, comunità energetiche, agrivoltaico intelligente. Non è utopia. È sopravvivenza.
L’AMBIENTE NON SI DIFENDE SOLO CON LE LEGGI, MA CON LE COSCIENZE
Noi Verdi crediamo nella politica, ma anche nella cultura. Perché senza cittadini consapevoli, nessuna transizione è possibile.
Per questo chiediamo che in ogni comune irpino si firmi un Patto per l’Educazione Ambientale, con le scuole, le famiglie, le associazioni. E che si istituiscano i Forum Locali per l’Ambiente, dove cittadini e istituzioni possano confrontarsi, proporre, controllare.
Non vogliamo solo amministrare il presente. Vogliamo costruire un futuro. Insieme.

È tempo di invertire la rotta.

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *