Europa Verde Irpinia, passeggiata con il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli lungo il Parco del Fenestrelle

Convinti che il futuro della città di Avellino sia legato inscindibilmente alla realizzazione del Parco del Fenestrelle, il giorno 19 maggio 2021, ore 11:00 il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, presidente della commissione agricoltura della Regione Campania, sarà presente ad Avellino per una passeggiata lungo il “Parco” con il coordinatore cittadino di Europa Verde arch. Paolo Vegliante, il coordinatore provinciale ing. Luigi Tuccia e l’avv. Fiorella Zabatta dell’esecutivo nazionale.

Successivamente alle ore 11:00 nei pressi dell’anfiteatro di Parco Manganelli (Parco Santo Spirito) ci sarà un incontro con la stampa per un confronto:

1. sul futuro del Parco del Fenestrelle;

2. sulle attività relative alla centralina contro lo smog istallata da “Europa Verde Irpinia” a via Macchia a seguito dell’avvenuta adesione alla rete AURA, tale centralina contribuirà a monitorare e a far conoscere cosa finisce nei nostri polmoni nell’area del Fenestrelle e quale differenza di concentrazioni di PM tra l’area del Fenestrelle ed il centro città ed il resto della valle del Sabato;

3. “vision” sulla Provincia e sulla città di Avellino;

4. presentazione organigramma Europa Verde Irpinia;

5. iniziative future.

Il coordinatore Provinciale di Europa Verde

ing. Lugi Tuccia