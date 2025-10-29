Luigi Tuccia presenta la candidatura alle Regionali con Alleanza Verdi Sinistra

Luigi Tuccia presenta la candidatura alle Regionali con Alleanza Verdi SinistraPubblicato in data: 29/10/2025 alle ore:17:13 • Categoria: Politica, Sinistra Ecologia e Libertà, Verdi •
Ieri è partita la mia campagna elettorale insieme ai miei compagni di percorso!
Sarà una campagna elettorale chiara e diretta. Dobbiamo ripartire dal tema dell’ambiente, con Sinistra Italiana lo scorso primo maggio abbiamo costituito la prima sezione in provincia. Portiamo avanti le tematiche del congresso di Europa Verde dello scorso giugno, “Irpinia Madre Acqua”. Il primo punto per cui ci batteremo sarà la revoca della delibera regionale del 2023 in cui si auspica la privatizzazione della gestione della risorsa idrica.
Lavoreremo a 360 gradi sul benessere ambientale, con attenzione a aria, acqua e terra, per una democrazia rete nel territorio.
