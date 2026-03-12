Partito Democratico della provincia di Avellino: lunedì Assemblea Provinciale della Federazione irpina

Pubblicato in data: 12/3/2026 alle ore:18:15 • Categoria: Partito Democratico, Politica •

Il Partito Democratico della provincia di Avellino terrà lunedì 16 marzo alle ore 16.30, presso il Viva Hotel di Avellino, l’Assemblea Provinciale della Federazione irpina. All’appuntamento prenderà parte l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania. Nel corso dell’assemblea si procederà all’elezione del Segretario Provinciale e degli organismi dirigenti della federazione provinciale. In campo per la segreteria provinciale la candidatura di Marco Santo Alaia. L’Assemblea Provinciale rappresenta l’approdo del percorso congressuale che nelle scorse settimane ha coinvolto tutti i circoli del Partito Democratico presenti sul territorio della provincia di Avellino. “L’appuntamento di lunedì – si legge in una nota diffusa dalla federazione provinciale – segna dunque un passaggio importante per il Partito Democratico di Irpinia, chiamato a consolidare un percorso condiviso di rilancio dell’azione politica sul territorio in vista delle prossime scadenze elettorali e politiche che attendono il nostro territorio”.

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