  
venerd� 13 marzo 2026
Flash news:   Canile di Atripalda, la volontaria Daniela Ciampi: “Chiusura troppo affrettata, non ci hanno dato il tempo di organizzare le adozioni” Chiude il canile di Atripalda: cani trasferiti tra Taurano, Nola e Benevento. Scoppia la polemica. Il sindaco ha voluto chiarire la situazione con un lungo messaggio rivolto ai cittadini Riforma della giustizia, confronto ad Atripalda sul referendum. Foto La Guancia Volley Academy ai Play-Off per la promozione in Serie B Maschile Partito Democratico della provincia di Avellino: lunedì Assemblea Provinciale della Federazione irpina Partita la prevendita in vista del match tra Avellino e SudTirol  Canile di Atripalda verso la chiusura, FdI attacca: “Cani trasferiti ai privati con costi sestuplicati”. Foto Canile di Atripalda, scoppia la polemica: Renzulli (Abc) difende l’Aipa Nuovi loculi cimiteriali, il Comune pubblica il bando: via alle prenotazioni per 100 posti L’Unicusano Avellino Basket lancia l’iniziativa ‘Back – to – Back’

Partito Democratico della provincia di Avellino: lunedì Assemblea Provinciale della Federazione irpina

Pubblicato in data: 12/3/2026 alle ore:18:15 • Categoria: Partito Democratico, Politica

Il Partito Democratico della provincia di Avellino terrà lunedì 16 marzo alle ore 16.30, presso il Viva Hotel di Avellino, l’Assemblea Provinciale della Federazione irpina.

All’appuntamento prenderà parte l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania.

Nel corso dell’assemblea si procederà all’elezione del Segretario Provinciale e degli organismi dirigenti della federazione provinciale. In campo per la segreteria provinciale la candidatura di Marco Santo Alaia.

L’Assemblea Provinciale rappresenta l’approdo del percorso congressuale che nelle scorse settimane ha coinvolto tutti i circoli del Partito Democratico presenti sul territorio della provincia di Avellino.

 “L’appuntamento di lunedì – si legge in una nota diffusa dalla federazione provinciale –  segna dunque un passaggio importante per il Partito Democratico di Irpinia, chiamato a consolidare un percorso condiviso di rilancio dell’azione politica sul territorio in vista delle prossime scadenze elettorali e politiche che attendono il nostro territorio”. 

Print Friendly, PDF & Email
Ti È piaciuto questo articolo? Votalo adesso!


Non saranno pubblicati commenti offensivi, diffamanti o lesivi della dignità umana e professionale di amministratori, politici o semplici cittadini. La redazione di AtripaldaNews si riserva la possibilità di pubblicare solo parte del contenuto, procedendo a tagliare le frasi offensive. Invitiamo i nostri lettori, nel rispetto delle regole di una società civile, a firmare con nome e cognome i propri commenti.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *