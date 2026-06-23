Funicolare di Montevergine, il capogruppo regionale Maurizio Petracca: «Un simbolo dell’Irpinia, renderemo strutturali i fondi regionali»

Settant’anni di storia, ingegno e servizio al territorio.

Questa mattina all’Abbazia del Loreto le celebrazioni per il 70esimo anniversario della Funicolare di Montevergine, un’opera straordinaria che da decenni accompagna pellegrini, fedeli e visitatori lungo il percorso che collega Mercogliano al Santuario di Montevergine.

Non si tratta soltanto di un’infrastruttura di trasporto, ma di un vero e proprio simbolo identitario del nostro territorio, capace di coniugare innovazione, tradizione, spiritualità e sviluppo.

Dal 25 novembre scorso, a seguito della frana che ha interessato la strada provinciale di collegamento con il Santuario, la Funicolare è diventata l’unico mezzo che consente di raggiungere Montevergine, confermando ancora una volta il suo ruolo strategico per l’intera comunità.

Parliamo di un’infrastruttura che detiene importanti primati a livello europeo, frutto dell’ingegno e della visione di quanti, oltre settant’anni fa, ne hanno immaginato e realizzato la costruzione. A loro va il nostro ringraziamento.

In questi anni, come consigliere regionale, mi sono sempre fatto promotore di prevedere uno stanziamento, attraverso specifici emendamenti al bilancio regionale, compreso quello di previsione per il 2026, affinché fosse garantita la piena operatività della Funicolare. Faremo in modo già dal prossimo anno che questa previsione diventi strutturale.

Un impegno che si inserisce nel più ampio investimento della Regione Campania, che ha destinato 26 milioni di euro all’ammodernamento dell’impianto, rendendolo ancora più moderno, efficiente, sicuro e capace di affrontare le sfide del futuro.

Per l’occasione è stata inaugurata una bellissima sala presso il Loreto intitolata a Domenico Antonio Vaccaro. Un auditorium elegante e moderno che da oggi ospita un’interessantissima mostra documentaria dedicata proprio alla storia della funicolare che oggi ho avuto l’onore di inaugurare. Invito tutti a visitarla.

Custodire e valorizzare la Funicolare di Montevergine significa investire nella nostra storia e nel futuro dell’Irpinia. Bellissima mattinata!