Caso sondaggio, il Pd contro Spagnuolo: “Prima festeggiato, poi smentito. Ora serve una riflessione”

Sindaco, il punto non è chi abbia materialmente inventato il sondaggio. Il punto è che una notizia del genere non può essere rilanciata in pompa magna, utilizzata politicamente e poi, una volta smentita, liquidata con un’alzata di spalle e qualche battuta.

Chi ricopre un ruolo istituzionale non è un cittadino qualunque che condivide distrattamente un post. Ha il dovere di verificare, comprendere e valutare una notizia prima di fregiarsene pubblicamente.

La buona fede può spiegare l’errore, ma non cancella la responsabilità politica di aver trasformato un dato falso in uno strumento di autocelebrazione.

Lei richiama la “forza dei fatti”, ma in questo caso il fatto celebrato esisteva soltanto sulla carta. Ed era falso.

Non è un dettaglio secondario: è precisamente il cuore della vicenda.

Quanto al presunto scompiglio cittadino, forse conviene distinguere Atripalda dai social network. In città quasi nessuno si è accorto di questo terremoto. Ad agitarsi

sono stati soprattutto il sindaco, i suoi sostenitori e il consueto piccolo coro digitale, ormai sempre più incline a toni triviali e allusioni poco edificanti.

Più che una mobilitazione popolare, è sembrato un novello rito decrescenziano dell’autocompiacimento, con il protagonista, il pubblico plaudente e una televendita ancora da organizzare.

Non c’è nulla da festeggiare. C’è soltanto una notizia falsa che è stata accolta con entusiasmo prima di essere capita.

E forse, prima dell’ironia sugli altri, sarebbe utile una riflessione su questo…

Il circolo PD di Atripalda