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Vittoria al tie-break nei play-off per la Guancia Volley Academy

Pubblicato in data: 24/3/2026 alle ore:15:20 • Categoria: Pallavolo, Pallavolo Atripalda, Sport

Parte con il piede giusto l’avventura nei play-off promozione della Guancia Volley Academy, che nella prima giornata supera tra le mura amiche l’Afragola Volley con il punteggio di 3-2 al termine di una battaglia intensa ed emozionante (23-25; 25-19; 25-21; 20-25; 15-10).

Un successo di grande valore contro una delle squadre favorite alla promozione, capace di chiudere la regular season al primo posto del girone A con sole due sconfitte. Ma gli atripaldesi, guidati da coach Modica, hanno dimostrato ancora una volta di avere carattere, qualità e soprattutto un’identità ben precisa.

Dopo un primo set perso di misura, la Guancia Volley ha reagito con determinazione, prendendo in mano il match grazie a un gioco più fluido ed efficace. Dopo il ritorno degli ospiti nel quarto set, la gara si è decisa al tie-break, dove i gialloblù hanno fatto valere maggiore lucidità, grinta e voglia di vincere, chiudendo 15-10 tra l’entusiasmo del pubblico.

Fondamentale il ritorno del palleggiatore De Prisco, che ha dato ordine e ritmo alla manovra, permettendo agli attaccanti di esprimersi al meglio.

Su tutti, però, ha brillato la prestazione del giovane Morrongiello, autentico protagonista della serata: per lui 24 punti e una prova di grande personalità, qualità e coraggio. Una prestazione che non è passata inosservata e che conferma il suo enorme potenziale, oltre alla capacità di prendersi responsabilità in momenti decisivi.

A trascinare la squadra ci hanno pensato anche le certezze del gruppo: lo schiacciatore e capitano Guancia, autore di 23 punti, e l’opposto Spera, con 21 punti messi a referto.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: un’altra sfida casalinga, sabato 28 marzo alle ore 18:30 presso la palestra “N. Adamo” di Atripalda, contro il Volley Volla. Una squadra ben conosciuta da Guancia e compagni, che in regular season ha avuto la meglio in entrambe le occasioni.

Ma questa è un’altra storia. Adesso è tempo di play-off. Ed è arrivata l’ora del riscatto per gli atripaldesi.

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