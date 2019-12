Fiamme alla Formaggeria di Atripalda, il titolare Luca Nappa: «Ripartirò più forte di prima, se non ci saranno intoppi domani sera riapriremo per fare un brindisi con tutti coloro che mi sono stati vicino». Foto

«Ripartirò più forte di prima e se ci saranno intoppi domani sera riapriremo il negozio per fare un brindisi con tutti coloro che mi sono stati vicino e che mi hanno sostenuto in questo momento difficile». Buttarsi tutto alle spalle con un sorriso benaugurale che possa far dimenticare, anche solo per un momento, le lacrime dei giorni scorsi, è quanto si propone di fare Luca Nappa, il giovane titolare della formaggeria “Fior di bontà” di Atripalda andata in fiamme.

«Stiamo lavorando giorno e notte per riaprire l’attività – prosegue -. Oggi sono stato a Salerno per i nuovi banconi. Ringrazio le aziende, i fornitori, l’Amministrazione comunale, l’intera comunità incluso le forze dell’ordine. Ancora non riesco a darmi una spiegazione plausibile rispetto all’accaduto. Un negozio creato con amore e passione. Ma non abbiamo paura di nulla e dimostrerò con una grande festa la voglia di ricominciare per i miei affezionati clienti».

Il giovane titolare, con il papà Vincenzo e altri amici stanno lavorando a ritmo serrato per cancellare ogni traccia dei danni subiti al negozio ubicato all’angolo tra via Fiume e via Rapolla. E’ stata anche murata la vetrata su via Rapolla da dove si sono sprigionate le fiamme dopo la mezzanotte di venerdì scorso per poi propagarsi all’interno dei locali distruggendo tutto. Quasi a voler erigere ulteriori barriere.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo di Avellino e della locale stazione, proseguono serrate battendo la pista dolosa. Si attendono gli esiti dei rilievi effettuati sul posto dagli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino che la notte del rogo hanno prelevato alcuni pezzi da terra. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di cui è dotato il negozio e quello vicino che avrebbero filmato un individuo mentre lancia un bottiglietta verso il retro del locale. Un innesco contenente liquido infiammabile, così come avrebbero accertato i Vigili del Fuoco durante i rilievi effettuati.