Addio al professore Goffredo Napoletano. Scompare il professore di Storia e Filosofia atripaldese all’età di 81 anni. Docente di storia e filosofia, scrittore, poeta, un intellettuale a trecentosessanta gradi. Avellino perde uno dei custodi di Collina della Terra, uno dei più profondi conoscitori del capoluogo dove viveva in via Seminario. Ecco un ricordo di Lello La Sala che ne traccia la figura: “Ci lascia appena ottantenne Goffredo Napoletano il professore, il filosofo, il poeta, il drammaturgo, voce e cuore di un mezzogiorno coraggioso e irriverente, colto e popolare. Fuori dal coro, sempre, innamorato delle sue città che amò con bruciante passione: la prima Atripalda che rappresentò carnale e plebea, l’altra l’Avellino antica (del rione Terra, del Seminario, del vociare dei vicoli e delle botteghe) che si andava malinconicamente spegnendo. Nume e custode, ‘maestro’ nelle aule e fuori, spesso incompreso. Caro, buon Goffredo, sentinella di luoghi e di parole antiche, le tue città dovrebero esserti grate, se conservassero il culto riconoscente della memoria. Una cerimonia di commiato, che vorrei gioiosa e lieve, dolce e solenne, nel Duomo di Avellino, domani (oggi ndr.) 15 gennaio, alle ore 16. In memoria”.

Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte di Atripaldanews.