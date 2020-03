Rissa in bar di via Appia: chiuse le indagini per i tre responsabili

Sono stati notificati tre avvisi di conclusione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Avellino, nella persona del sostituto procuratore della Repubblica dott.ssa Paola Galdo, per i responsabili di una rissa che si verificò la sera di domenica 12 gennaio scorso fuori ad un bar di via appia di Atripalda. La titolare del locale fu costretta a chiedere l’intervento di due volanti della questura di Avellino per sedare gli animi ed evitare il peggio. La discussione tra i tre indagati era partita all’interno del bar dove un ventottenne atripaldese stava consumando un drink e vide all’improvviso entrare un giovane di nazionalità albanese in compagnia di un uomo di San Michele di Serino che iniziarono ad inveire contro di lui per motivi ancora da accertare. La proprietaria ed una cliente li presente al momento della lite verbale, invitarono il giovane atripaldese a restare calmo e seduto e chiesero agli altri due uomini di uscire fuori. La discussione sembrava placata, ma i due attesero il ragazzo di Atripalda fuori al bar dove si consumò una violenta rissa in cui venne utilizzato anche un estintore. Il ventottenne atripaldese, difeso dai legali dello studio dell’avvocato Gerardo De Vinco, chiederà al sostituto procuratore di Avellino, dottoressa Galdo, di sottoporsi spontaneamente ad interrogatorio e di stralciare la sua posizione con una richiesta di archiviazione. L’atripaldese chiarirà la sua posizione, cercando di dimostrare di essere stato provocato ed aggredito e di conseguenza costretto a difendersi.