Coronavirus, aggiornamento alle 16: salgono a 200 i casi in Campania, 14 in Irpinia

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania comunica che in mattinata sono stati esaminati 54 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno. 20 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità.

Totale positivi in Campania: 200

In Irpinia

Sono risultati positivi al Covid-19 i tamponi effettuati su due persone, una ricoverata al P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino e residente ad Ariano ed una, ricoverata all’AORN “Moscati” di Avellino e residente a Greci, ma domiciliata ad Ariano e da tempo non frequentante la comunità grecese. Si attende la conferma dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica per procedere ad attivare la sorveglianza sanitaria sui contatti dei probabili casi.

Totali casi in Irpinia: 14