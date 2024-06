Un fiume d’estate 2024, tornano i voucher per la frequenza ai campi estivi

“Un fiume d’estate”, tornano i voucher per i bambini atripaldesi che frequenteranno i campi estivi in città. L’iniziativa, promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali guidato da Fabiola Scioscia, è diretta a 30 bambini di età compresa fra i tre e i tredici anni ed alle relative famiglie ed è tesa all’erogazione di voucher da 220 euro per la frequenza a campi estivi organizzati sul territorio comunale.

Condizioni essenziali per accedere all’iniziativa sono la residenza nel comune, la valutazione della situazione economica dell’utente che viene determinata dall’attestazione Isee in corso di validità e la valutazione della condizione lavorativa dei genitori, autocertificata.

Tali attestazioni, corredate dalla richiesta di ammissione al voucher e da copia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente, vanno consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo di Palazzo di città nei giorni ed orari di apertura al pubblico, oppure inviati tramite Pec all’indirizzo comune.atripalda@legalmail.it entro e non oltre le ore 12 di lunedì 1 luglio.