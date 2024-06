Varo del nuovo ponte delle Filande, la soddisfazione del sindaco Spagnuolo: “Era un lavoro abbandonato, noi l’abbiamo attivato”. FOTO

Al varo del nuovo Ponte delle Filande presenti il sindaco Paolo Spagnuolo, il consigliere provinciale Francesco Mazzariello, il vice Domenico Landi e gli assessori Labate e Guancia. Soddisfatto il primo cittadino «il disagio era preannunciato. Ma i cittadini l’hanno accettato in prospettiva, consapevoli del fatto che in tempi ragionevoli questo intervento avrebbe risolto un problema dannoso. Voglio ringraziare chi ha subito questo disagio, innanzitutto le attività commerciali, gli utenti ed i residenti sia di Atripalda che di Avellino. Credo che possiamo dire tutti con soddisfazione che la pubblica amministrazione ha fatto il suo dovere».

Non lesina critiche Spagnuolo alla precedente amministrazione «io venni qui pochi mesi dopo la mia elezione. Era un lavoro ormai archiviato, abbandonato. Nessuno lo aveva sollecitato. Dopo l’ennesima esondazione portai sul posto il presidente Buonopane, che voglio ringraziare, perché intervenne in maniera celere quel giorno. Si spaventò dello stato di fatto in cui trovò quest’area e di lì si è immediatamente attivato insieme al nostro consigliere Mazzariello. E’ stata poi fatta pressione sulla Provincia perché questi lavori andassero avanti. Credo sia stata fatta un’ottima opera. Qualche mese di ritardo ci può stare su un lavoro così importante».