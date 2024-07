Madonna del Carmelo, niente festa civile quest’anno ad Atripalda

Quest’anno nella cittadina del Sabato i Solenni festeggiamenti per Maria Santissima del Carmelo, previsti per domani 16 luglio, Patrona principale di Atripalda, si svolgeranno solo con celebrazioni religiose. Niente musica, notte bianca con i commercianti di via Roma. Solo luminarie e fuochi pirotecnici.

Un programma religioso articolato in tre giorni organizzato dalla Confraternita Maria Ss.ma del Carmelo con il parroco don Ranieri Picone per la Madonna che si venera presso la chiesa del Carmine, addobbata a festa con stupendi e solenni drappi e luminarie.

Domani pomeriggio, alle ore 18.00, Corteo delle Autorità cittadine e omaggio floreale del Sindaco e dell’Amministrazione comunale di Atripalda alla Vergine del Carmelo. Alle ore 18.30 invece si terrà la solenne Concelebrazione Eucaristica.

Seguirà poi alle 19.30, alla presenza di autorità civili, militari e religiose la solenne processione per le vie della città accompagnata dalla “Banda musicale di San Potito Ultra.

Non mancheranno gli imperdibili fuochi pirotecnici che coloreranno il cielo della città.